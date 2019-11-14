[目的/ 意义]W3C Data Catalog Vocabulary(数据目录词汇表,DCAT)是各国开放数据元数据标准的基础和源头。为适应更广泛的需求,DCAT 修订版有了大幅度的改进,对其的系统介绍可为我国的开放政府数据元数据标准建设提供一定的参考和借鉴。[方法/ 过程]采用文献分析和网络调查方法,介绍W3C 数据集交换工作组对DCAT的修订背景、主要成果和改进内容。[结果/ 结论]W3C DCAT 修订版代表着国际上元数据标准的最新成果和发展方向。对我国而言,应在提升数据目录的互操作能力、多学科广泛参与、政府标准与业界实践相互融合上借鉴先进经验。