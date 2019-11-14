[目的/ 意义]从系统视角把握“舆情-抢购”链式危机的演化规律和防控策略,对提高社会风险的预警及时性和治理能力具有重要意义。[方法/ 过程]首先结合实际提出了研究假设,构建了包含舆情形成子系统、负面舆论聚集子系统和民众抢购子系统的系统动力学模型。其次,以2011 年日本核泄漏事件中的“舆情-抢购碘盐”危机为例进行了案例分析,通过提炼和仿真该危机演化趋势的量化指标,验证了模型的有效性。最后,考查了主要可控因素的影响,并据此给出了制定防控方案的策略启示。[结果/ 结论]模型可较好地刻画“舆情-抢购”事件链危机的演化过程;从对危机指标影响的灵敏度分析可知,意见领袖作用最高,媒体影响率次之,政府响应时间较低。