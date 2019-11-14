[1]王治莹 王伟康.考虑舆情衍生抢购的链式危机系统动力学模型与仿真*[J].情报杂志,2019,(11):119.
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考虑舆情衍生抢购的链式危机系统动力学模型与仿真*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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119
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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System Dynamics Model and Its Simulation of the Chain Crisis ConsideringPanic Buying Derived from Public Opinion
- 作者:
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王治莹 王伟康
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安徽工业大学管理科学与工程学院 马鞍山 243032
- 关键词:
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舆情; 抢购; 链式危机; 防控策略; 系统动力学
- 摘要:
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[目的/ 意义]从系统视角把握“舆情-抢购”链式危机的演化规律和防控策略,对提高社会风险的预警及时性和治理能力具有重要意义。[方法/ 过程]首先结合实际提出了研究假设,构建了包含舆情形成子系统、负面舆论聚集子系统和民众抢购子系统的系统动力学模型。其次,以2011 年日本核泄漏事件中的“舆情-抢购碘盐”危机为例进行了案例分析,通过提炼和仿真该危机演化趋势的量化指标,验证了模型的有效性。最后,考查了主要可控因素的影响,并据此给出了制定防控方案的策略启示。[结果/ 结论]模型可较好地刻画“舆情-抢购”事件链危机的演化过程;从对危机指标影响的灵敏度分析可知,意见领袖作用最高,媒体影响率次之,政府响应时间较低。
更新日期/Last Update:
1900-01-01