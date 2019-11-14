[目的/ 意义] 王子文献的准确识别有助于睡美人论文唤醒机制的研究,而前人的研究缺乏对王子文献识别方法的探索。为完善王子文献识别体系,该文提出了一个识别王子文献的客观指标―――Pr 指数,又称“王子系数”,通过量化标准来衡量王子文献,以减少主观识别带来的误差。[方法/ 过程]在前人研究的基础之上提取王子文献的基本特征,综合施引文献与“睡美人”唤醒年的时间跨度、施引文献与“睡美人”的同被引次数和自身被引频次3 个参数构建Pr 指数。选取WOS"information science & library science"领域1998-2007 年间发表的4 篇睡美人的565 篇施引文献为研究对象。根据王子文献识别框架,计算施引文献的Pr 指数并检验识别效果。[ 结果/ 结论] 通过识别结果的分析发现:Pr 指数对王子文献具有较强的敏感性,能够显著区分出王子文献,且识别出的王子文献特征明显,对睡美人的唤醒有着显著的牵拉作用,识别效果较好。