[1]王春宝 周海炜 刘黎明 商宏涛 宋呈玉.王子文献的识别指标构建*[J].情报杂志,2019,(11):145.
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王子文献的识别指标构建*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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145
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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Identification Index of Princes
- 作者:
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王春宝1; 2 周海炜1; 2 刘黎明1 商宏涛1 宋呈玉3
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1. 河海大学商学院 南京 211100; 2. “世界水谷”与水生态文明协同创新中心 南京 211100;3. 曲阜师范大学传媒学院 日照 276826
- 关键词:
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王子文献; 睡美人文献; 王子系数; Pr 指数; 王子识别
- 摘要:
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[目的/ 意义] 王子文献的准确识别有助于睡美人论文唤醒机制的研究,而前人的研究缺乏对王子文献识别方法的探索。为完善王子文献识别体系,该文提出了一个识别王子文献的客观指标―――Pr 指数,又称“王子系数”,通过量化标准来衡量王子文献,以减少主观识别带来的误差。[方法/ 过程]在前人研究的基础之上提取王子文献的基本特征,综合施引文献与“睡美人”唤醒年的时间跨度、施引文献与“睡美人”的同被引次数和自身被引频次3 个参数构建Pr 指数。选取WOS"information science & library science"领域1998-2007 年间发表的4 篇睡美人的565 篇施引文献为研究对象。根据王子文献识别框架,计算施引文献的Pr 指数并检验识别效果。[ 结果/ 结论] 通过识别结果的分析发现:Pr 指数对王子文献具有较强的敏感性,能够显著区分出王子文献,且识别出的王子文献特征明显,对睡美人的唤醒有着显著的牵拉作用,识别效果较好。
更新日期/Last Update:
1900-01-01