[1]舒洪水 李燕飙.基于大数据视角的恐怖袭击特点与趋势分析―――以GTD 中的7133 次恐怖袭击为样本*[J].情报杂志,2019,(11):87.
点击复制

基于大数据视角的恐怖袭击特点与趋势分析―――以GTD 中的7133 次恐怖袭击为样本*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年11期
页码:
87
栏目:
出版日期:
2019-11-14

文章信息/Info

Title:
Characteristics and Trend Analysis of Terrorist Attacks from the Perspective of big Data―Take 7133 Terrorist Attacks in GTD as Samples
作者:
舒洪水 李燕飙
西北政法大学反恐怖主义法学院 西安 710063
关键词:
恐怖袭击大数据数据挖掘全样本分析GTD
摘要:
[目的/ 意义]在不同的时代背景下,恐怖袭击往往呈现出不同的组织与行为方式,通过对恐怖袭击进行大数据实证研究,可在"全样本"视角下对恐怖袭击的特点与趋势进行客观评估。[ 方法/ 过程] 在数据清洗和字段筛选后,研究以2013-2017 年GTD 中的7133 次恐怖袭击为样本,选取时空分布,袭击目标与手段,人员伤亡与经济损失三组维度进行深度数据挖掘。[结果/ 结论]基于数据的挖掘结果,总结出当前恐怖袭击所具备区域性聚集,全球化扩散;正当化伪装,极端化本质;信息化串联,网络化扩张的三大恐怖袭击特点与趋势,并基于此提出相应对策建议。
更新日期/Last Update: 1900-01-01