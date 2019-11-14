[1]舒洪水 李燕飙.基于大数据视角的恐怖袭击特点与趋势分析―――以GTD 中的7133 次恐怖袭击为样本*[J].情报杂志,2019,(11):87.
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基于大数据视角的恐怖袭击特点与趋势分析―――以GTD 中的7133 次恐怖袭击为样本*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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87
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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Characteristics and Trend Analysis of Terrorist Attacks from the Perspective of big Data―Take 7133 Terrorist Attacks in GTD as Samples
- 作者:
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舒洪水 李燕飙
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西北政法大学反恐怖主义法学院 西安 710063
- 关键词:
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恐怖袭击; 大数据; 数据挖掘; 全样本分析; GTD
- 摘要:
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[目的/ 意义]在不同的时代背景下,恐怖袭击往往呈现出不同的组织与行为方式,通过对恐怖袭击进行大数据实证研究,可在"全样本"视角下对恐怖袭击的特点与趋势进行客观评估。[ 方法/ 过程] 在数据清洗和字段筛选后,研究以2013-2017 年GTD 中的7133 次恐怖袭击为样本,选取时空分布,袭击目标与手段,人员伤亡与经济损失三组维度进行深度数据挖掘。[结果/ 结论]基于数据的挖掘结果,总结出当前恐怖袭击所具备区域性聚集,全球化扩散;正当化伪装,极端化本质;信息化串联,网络化扩张的三大恐怖袭击特点与趋势,并基于此提出相应对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01