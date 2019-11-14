[目的/ 意义]在不同的时代背景下,恐怖袭击往往呈现出不同的组织与行为方式,通过对恐怖袭击进行大数据实证研究,可在"全样本"视角下对恐怖袭击的特点与趋势进行客观评估。[ 方法/ 过程] 在数据清洗和字段筛选后,研究以2013-2017 年GTD 中的7133 次恐怖袭击为样本,选取时空分布,袭击目标与手段,人员伤亡与经济损失三组维度进行深度数据挖掘。[结果/ 结论]基于数据的挖掘结果,总结出当前恐怖袭击所具备区域性聚集,全球化扩散;正当化伪装,极端化本质;信息化串联,网络化扩张的三大恐怖袭击特点与趋势,并基于此提出相应对策建议。