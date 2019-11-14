[1]史路遥 夏一雪 兰月新 张 鹏 连芷萱.虚假新闻引爆原理与政府监管机制研究*[J].情报杂志,2019,(11):94.
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虚假新闻引爆原理与政府监管机制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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94
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Clash Effect of False News and the Government Supervision Mechanism
- 作者:
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史路遥 夏一雪 兰月新 张 鹏 连芷萱
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中国人民警察大学 廊坊 065000
- 关键词:
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虚假新闻; 政府监管; 扎根理论; 引爆机理
- 摘要:
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[目的/ 意义]近年来,由虚假新闻引发的舆论风暴呈增长趋势,对虚假新闻的引爆原理进行研究,并根据引爆原理提出的政府监管机制,有利于及时有效辟谣,避免舆情危机或线下事件的发生,维护网络环境,维持社会稳定。[方法/ 过程]选取“2018 年十大虚假新闻”原材料,运用扎根理论进行质性分析,探讨高热虚假新闻之所以能取信于人、快速传播并轰燃引爆的内在原因。[结果/ 结论]通过编码分析,提出虚假新闻的引爆原理,总结出导致虚假新闻引爆的三要素:信任因素、关注因素、需求因素。同时认为政府应从三要素独立引爆、相互引爆两个角度进行虚假新闻的监管。
更新日期/Last Update:
1900-01-01