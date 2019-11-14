[目的/ 意义]近年来,由虚假新闻引发的舆论风暴呈增长趋势,对虚假新闻的引爆原理进行研究,并根据引爆原理提出的政府监管机制,有利于及时有效辟谣,避免舆情危机或线下事件的发生,维护网络环境,维持社会稳定。[方法/ 过程]选取“2018 年十大虚假新闻”原材料,运用扎根理论进行质性分析,探讨高热虚假新闻之所以能取信于人、快速传播并轰燃引爆的内在原因。[结果/ 结论]通过编码分析,提出虚假新闻的引爆原理,总结出导致虚假新闻引爆的三要素:信任因素、关注因素、需求因素。同时认为政府应从三要素独立引爆、相互引爆两个角度进行虚假新闻的监管。