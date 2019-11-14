[1]任中杰 张 鹏 兰月新 张 琦 夏一雪 崔彦琛.面向突发事件的网络用户画像情感分析*―――以天津“8・12”事故为例[J].情报杂志,2019,(11):126.
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面向突发事件的网络用户画像情感分析*―――以天津“8・12”事故为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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126
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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Emotional Tendency Prediction of Emergencies Based on the Portraits of Weibo Users―――Taking "8・ 12" Accident in Tianjin as an Example
- 作者:
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任中杰 张 鹏 兰月新 张 琦 夏一雪 崔彦琛
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中国人民警察大学 廊坊 065000
- 关键词:
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微博; 舆情; 用户画像; 情感分析; 情感预测
- 摘要:
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[目的/ 意义]作为突发事件舆情演变的重要途径,微博的集群性、突发性、爆炸式传播特性给舆情管控造成了巨大的压力,在舆情发生时及时预测和把握每个用户情感倾向,有助于进行针对性的舆情引导。[方法/ 过程] 提出一种基于微博情感分析和用户画像的突发事件情感预测模型。运用爬虫技术建立用户画像,通过贝叶斯分类器对评论文本进行情感分析,并对情感倾向的影响因素作相关性分析,最后在采用word2vec 和one-hot 编码处理特征的基础上,采用梯度提升树算法,以粉丝数、关注数、评论时间、性别、年龄、地址、学历等用户画像特征作为自变量,预测公众情感倾向度。最后以天津“8・12”事故为例,建立模型进行分析验证。[ 结果/ 结论] 结果表明,模型预测结果基本符合实际情况。模型可以为精准到个人的分类舆情引导策略提供辅助,为舆情危机应对决策提供理论支撑。
更新日期/Last Update:
1900-01-01