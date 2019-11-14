[目的/ 意义]作为突发事件舆情演变的重要途径,微博的集群性、突发性、爆炸式传播特性给舆情管控造成了巨大的压力,在舆情发生时及时预测和把握每个用户情感倾向,有助于进行针对性的舆情引导。[方法/ 过程] 提出一种基于微博情感分析和用户画像的突发事件情感预测模型。运用爬虫技术建立用户画像,通过贝叶斯分类器对评论文本进行情感分析,并对情感倾向的影响因素作相关性分析,最后在采用word2vec 和one-hot 编码处理特征的基础上,采用梯度提升树算法,以粉丝数、关注数、评论时间、性别、年龄、地址、学历等用户画像特征作为自变量,预测公众情感倾向度。最后以天津“8・12”事故为例,建立模型进行分析验证。[ 结果/ 结论] 结果表明,模型预测结果基本符合实际情况。模型可以为精准到个人的分类舆情引导策略提供辅助,为舆情危机应对决策提供理论支撑。