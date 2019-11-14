[1]陆天驰 闵 超 高伊林 李 阳.竞争情报视角下的中美人工智能技术领域差距分析*―――以美国商品管制清单为例[J].情报杂志,2019,(11):25.
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竞争情报视角下的中美人工智能技术领域差距分析*―――以美国商品管制清单为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年11期
页码:
25
栏目:
出版日期:
2019-11-14

文章信息/Info

Title:
An Analysis of the Gap of Artificial Intelligence Technology between China and theUnited States from the Perspective of Competitive Intelligence:A Case Study of American Commodity Control List
作者:
陆天驰 闵 超 高伊林 李 阳
南京大学信息管理学院 南京 210023
关键词:
竞争情报中美贸易商品管制人工智能技术差距
摘要:
[目的/ 意义]自新中国成立以来,中美贸易摩擦时有发生,尽管我国人工智能技术领域正飞速发展,但中美人工智能技术仍存在差距,随着《中华人民共和国国家情报法》的推行,我国应更加注重国际竞争中竞争情报的作用。在人工智能大背景下的新一轮时代角逐下,通过对美国等发达国家重点管制技术的研究,可对我国相关科学技术领域的发展与战略投资提供重要参考。[方法/ 过程]通过量化分析美国商品管制清单中与人工智能领域相关的管制内容,探索美国重点管制以及我国亟需发展的相关科学技术领域。[结果/ 结论]研究发现美国主要在人工智能相关领域的基础技术研究、跨学科和协同创新以及新兴应用和创新发展三方面存在战略竞争优势。基于该发现,从竞争情报角度针对我国人工智能技术领域的未来发展分别对政府、企业和研究机构提出建议与措施。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 1900-01-01