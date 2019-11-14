[目的/ 意义]战略性新兴产业信息化水平动态测度体系的构建为信息化更好融入长江经济带战略性新兴产业发展提供了科学的量化依据,对提升产业信息化发展具有重要的意义。[方法/ 过程]以产业信息化的内涵和形成机理为切入点,从信息化支撑环境、信息化投入、信息化产出三个层面构建了战略性新兴产业信息化水平测度指标体系,应用基于二次加权的“纵横向”拉开档次动态测度方法和模型,对2012-2016 年间长江经济带沿线10 个省市的战略性新兴产业信息化水平进行了实证测度。[结果/ 结论]长江经济带10 个省市的战略性新兴产业信息化发展水平被归为三类,且彼此间发展存在不平衡、不协调的状况;另外,测度结果显示,人才队伍、科技创新和技术改造是目前影响战略性新兴产业信息化水平提升的关键因素,因此,政府相关部门要因地制宜制定本地区的优化措施,缩小彼此差异,推动信息化水平均衡协调发展。