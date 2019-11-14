[目的/ 意义]从Altmetrics 视角研究我国科技期刊在社交媒体上的受关注情况、期刊Altmetrics 指标的影响因素及其与传统期刊评价指标的关系,以期为合理利用Altmetrics 指标评价期刊影响力提供借鉴。[ 方法/ 过程] 基于《期刊引证报告》(JCR,2017 版) 和Altmetric Explorer 平台,以165 种我国科技期刊为研究对象,探讨期刊的Alt鄄metrics 指标概况以及学科类别、国际合作水平和开源程度对期刊Altmetrics 指标的影响,并通过相关性分析研究期刊Altmetrics 指标与影响因子、总被引频次之间的关系。[ 结果/ 结论] Altmetric Explorer 平台采集的17 项Altmetrics指标数据中,期刊的Twitter 提及量和覆盖率最高,News、Facebook、Blog 和Google+也具有较高的提及量和覆盖率;学科类别、国际合作水平和期刊开源程度对期刊Altmetrics 指标均存在影响;Altmetrics 指标与传统期刊评价指标呈正的中等程度或弱相关关系;期刊中一少部分论文的高Altmetrics 指标值会对期刊整体的Altmetrics 指标值产生聚集作用,期刊的Altmetrics 指标值并不能全面反映其中每一篇论文的影响力,现有Altmetrics 指标体系应用于期刊影响力评价的适用性有待商榷。