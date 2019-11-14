[1]李 鑫 郝冬冬.我国科技期刊的Altmetrics 指标分析与解读李 鑫 郝冬冬[J].情报杂志,2019,(11):158.
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我国科技期刊的Altmetrics 指标分析与解读李 鑫 郝冬冬()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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158
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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Analysis and Interpretation on Altmetrics of Chinese Scientific Journals
- 作者:
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李 鑫 郝冬冬
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哈尔滨工业大学(威海)图书馆 威海 264200
- 关键词:
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科技期刊; Altmetrics 指标; 期刊影响力; 评价指标
- 摘要:
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[目的/ 意义]从Altmetrics 视角研究我国科技期刊在社交媒体上的受关注情况、期刊Altmetrics 指标的影响因素及其与传统期刊评价指标的关系,以期为合理利用Altmetrics 指标评价期刊影响力提供借鉴。[ 方法/ 过程] 基于《期刊引证报告》(JCR,2017 版) 和Altmetric Explorer 平台,以165 种我国科技期刊为研究对象,探讨期刊的Alt鄄metrics 指标概况以及学科类别、国际合作水平和开源程度对期刊Altmetrics 指标的影响,并通过相关性分析研究期刊Altmetrics 指标与影响因子、总被引频次之间的关系。[ 结果/ 结论] Altmetric Explorer 平台采集的17 项Altmetrics指标数据中,期刊的Twitter 提及量和覆盖率最高,News、Facebook、Blog 和Google+也具有较高的提及量和覆盖率;学科类别、国际合作水平和期刊开源程度对期刊Altmetrics 指标均存在影响;Altmetrics 指标与传统期刊评价指标呈正的中等程度或弱相关关系;期刊中一少部分论文的高Altmetrics 指标值会对期刊整体的Altmetrics 指标值产生聚集作用,期刊的Altmetrics 指标值并不能全面反映其中每一篇论文的影响力,现有Altmetrics 指标体系应用于期刊影响力评价的适用性有待商榷。
更新日期/Last Update:
1900-01-01