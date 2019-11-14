[目的/ 意义]当下,网络恐怖主义盛行,暴恐事件在社交媒体上的扩大化和扭曲化传播易引发恐慌,为及时规制并及早预防,应充分研究暴恐事件的网络舆情传播机制。[方法/ 过程] 选取2017 年发生在英国的5 起暴恐袭击作为研究实例,以推特(Twitter)上舆情数据为研究对象,对暴恐事件舆情传播主体、信息特征和传播特征进行分析,在实证研究中总结出暴恐事件在社交媒体中舆情传播机制。[结论/ 对策] 研究发现,主流媒体在暴恐事件舆情传播中控制绝对话语权,舆情信息呈现滞后性、碎片化、零散化特点,且舆情的传播可大致分为五个阶段。基于上述研究结论,政府在处置暴恐事件网络舆情时应积极抢占意见领袖,变被动为主动,分阶段地适当处理舆情。