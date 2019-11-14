[目的/ 意义] 为了实现安全信息认知(SIC)理论研究的价值,弥补传统安全管理方法的缺陷,开展SIC 过程与安全信噪两个奠基性问题研究。[方法/ 过程]以“7-6-5-4”模型为理论依据,构建微观视角下的安全信息认知过程,以此为基础,以真信源为起点和参照点,研究中观和宏观视角下的安全信息认知过程,并对此过程中的关键元素-安全信噪的定义、分类以及其在安全信息认知过程中的影响机理进行研究。[ 结果/ 结论] 研究结果表明,负面安全信噪对人群的安全信息认知的正确率提升具有极大的阻碍作用,SIC 过程及安全信噪相关问题的研究,对后续基于宏观视域下SIC 过程的事故致因模式的构建,进而指导相关安全管理方法(如构造安全信息系统)的研究,起到了关键的促进作用。