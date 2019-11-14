[目的/ 意义]通过分析我国高校在高水平论文的机构合作网络中的中心性地位、凝聚子群的演化特征,可以为提升我国高校在高水平论文的机构合作网络中所处的地位及加强同国内外机构之间的协同创新建议,进而促进我国高校高水平科研成果的产生。[方法/ 过程]该研究根据改革开放40 年我国高校参与的1101 篇Nature 和Sci鄄ence 合作论文构建机构合作网络,应用社会网络分析法,分别从1978-1997 年、1998-2008 年、2009-2012 年、2013-2017 年四个阶段分析了我国高校在机构合作网络中的中心性和凝聚子群的演化特征。[ 结果/ 结论] 结果表明:我国高校在机构合作网络中的中心地位逐渐提高,但发达国家的一流高校和科研院所在机构合作网络中长期处于核心地位;我国高校同国内高水平科研院所及发达国家机构逐渐构成了更多且更大规模的凝聚子群,但凝聚子群之间的联系较为松散,尚未形成凝聚子群的联动效应;凝聚子群内部的我国高校之间及与国内科研院所之间的联系具有明显的地域特征。研究建议我国高校加强自主创新能力、加强跨地域科研合作、发挥少数国内一流高校的中介作用以形成凝聚子群的联动效应。