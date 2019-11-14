[目的/ 意义]智库是研究战略问题和公共决策并提供政策性咨询意见的研究机构。在智库情报分析中,针对情报价值的评价显得尤为重要。为了有效地对智库收集到的信息、情报和知识进行价值评价,需建立相应的情报价值评价指标体系。[过程/ 方法]论文首先对构建智库网络安全政策类情报价值评价指标体系的必要性进行了阐述,在文献和专家意见的基础上对评价指标进行了选取、修正以及阐释。其次,对评价方法的选取进行了解释说明,阐明了二阶验证性因子分析与层次分析法的作用原理。最后基于所收集的数据,运用二阶验证性因子分析模型与层次分析法进行实证研究。[结果/ 结论]文章基于二阶验证性因子分析与层次分析法进行实证分析,建立了针对智库网络安全政策类情报的价值评价指标体系。