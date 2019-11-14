[1]邓 雯 杨 奕 吴锐刚 陈 涛.从云端化到智能化:技术驱动下城市治理的路径选择与价值实现*[J].情报杂志,2019,(11):199.
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从云端化到智能化:技术驱动下城市治理的路径选择与价值实现*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年11期
- 页码:
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199
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-11-14
文章信息/Info
- Title:
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From Cloud to Intelligence: Path Selection and Value Realization ofUrban Governance Driven by Technology
- 作者:
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邓 雯1 杨 奕1 吴锐刚2 陈 涛1
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1. 华中科技大学公共管理学院 武汉 430074;2. 武汉中央商务区泛海研究院 武汉 430023
- 关键词:
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城市治理; 城市共同体; 治理生态系统; 云计算; 人工智能; 公众参与
- 摘要:
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[目的/ 意义]云计算与人工智能的兴起带来了经济与社会的迅速发展,推动着城市治理的结构性与综合性变革。[方法/ 过程]基于治理生态系统视角,遵循“系统构建-技术协同-价值共创”逻辑,可将城市治理路径概括为“从云端化到智能化”。[结果/ 结论]具体体现在三个方面:首先,在数据整合的基础上构成线上线下融合、跨部门协作的立体式联动治理;其次,在数据智能分析层面上实现由点到面可追溯式的整体治理;最后,通过数据开放与共享鼓励多主体参与治理,推动价值凝聚,建设城市共同体。与此同时,还需从技术、制度与价值层面应对技术驱动下可能出现的数字鸿沟、利益分配、隐私安全等问题。
更新日期/Last Update:
1900-01-01