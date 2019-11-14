[目的/ 意义]云计算与人工智能的兴起带来了经济与社会的迅速发展,推动着城市治理的结构性与综合性变革。[方法/ 过程]基于治理生态系统视角,遵循“系统构建-技术协同-价值共创”逻辑,可将城市治理路径概括为“从云端化到智能化”。[结果/ 结论]具体体现在三个方面:首先,在数据整合的基础上构成线上线下融合、跨部门协作的立体式联动治理;其次,在数据智能分析层面上实现由点到面可追溯式的整体治理;最后,通过数据开放与共享鼓励多主体参与治理,推动价值凝聚,建设城市共同体。与此同时,还需从技术、制度与价值层面应对技术驱动下可能出现的数字鸿沟、利益分配、隐私安全等问题。