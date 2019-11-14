[1]陈 峰.论国家关键核心技术竞争情报[J].情报杂志,2019,(11):1.
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论国家关键核心技术竞争情报()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年11期
页码:
1
栏目:
出版日期:
2019-11-14

文章信息/Info

Title:
On Competitive National Key Core Technology Intelligence
作者:
陈 峰
中国科学技术信息研究所 北京 100038
关键词:
竞争情报国家竞争情报技术竞争情报国家关键核心技术竞争情报
摘要:
[目的/ 意义] 提出国家关键核心技术竞争情报的概念,供围绕国家关键核心技术竞争情报开展理论研究与服务业务提供参考。[方法/ 过程]通过文献资料研究方法,分析中国实施国家关键核心技术突破战略的竞争情报含义,阐述开展国家关键核心技术竞争情报研究的必要性和重要意义。[结果/ 结论]提出了国家关键核心技术竞争情报的概念,指出国家关键核心技术竞争情报是竞争情报研究的新领域,聚焦这一新领域开展研究具有重要意义。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01