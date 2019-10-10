[目的/ 意义] 融媒体背景下,意见领袖基于群际情感效应和群际认同效应向网民受众传播负面情感舆论引发网络集群,在复杂的情感流通环境下如何通过建立管控机制引导网络集群成为管理科学决策的新难题。[ 方法/过程]基于有限理性的假设前提和运用演化博弈论的方法,结合实际案例并抽象出网络集群中负面情感煽动者和情感受众以及官方媒体三方主体的策略选择参数,并建立三方演化博弈模型得到三方主体的收益矩阵并利用雅克比矩阵分析系统演化稳定点,最后通过Matlab 软件仿真模拟分析在不同参数范围下意见领袖、普通网民策略选择的演化规律并得出最终结论和建议。[结果/ 结论]研究结果表明:政府加大惩罚力度会管制意见领袖以及提高普通网民恶意参与成本,同时官方媒体应及时公布消息并掌握引导权,可以对恶意引导的意见领袖形成一定制约,以达到系统演化的稳定状态,引导网络集群行为朝着良好态势发展。