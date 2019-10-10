[1]周效章.高校数字资源社会化服务的用户需求属性分析*―――基于Kano 模型[J].情报杂志,2019,(10):200.
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高校数字资源社会化服务的用户需求属性分析*―――基于Kano 模型()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年10期
- 页码:
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200
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Attributes of User’s Demand of the Socialized Digital Resources Service inUniversities: an Analysis Based on the Kano Model
- 作者:
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周效章
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周口师范学院教育科学学院 周口 466001
- 关键词:
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高等学校; 数字资源; 社会化服务; 用户需求属性; Kano 模型; Better-Worse 指数
- 摘要:
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[目的/ 意义]数字资源服务是高校服务社会的重要形式,要提升资源服务质量,提高用户的满意度,厘清各种数字资源服务的用户需求属性至关重要。[方法/ 过程]采用文献法、德尔菲法、问卷调查法等多种研究方法,首先在明确高校数字资源社会化服务内涵的基础上,通过梳理相关研究文献,开展头脑风暴和专家意见征询等,构建了包括5 个维度、28 种类型的高校数字资源社会化服务体系。然后基于Kano 模型、Better-Worse 指数对高校数字资源服务的用户需求属性进行科学归类,并对归类结果进行了多维分析。[结果/ 结论]针对不同需求属性对用户满意度的影响特征,提出了高校数字资源社会化服务的差异化管理策略。
更新日期/Last Update:
1900-01-01