[目的/ 意义]数字资源服务是高校服务社会的重要形式,要提升资源服务质量,提高用户的满意度,厘清各种数字资源服务的用户需求属性至关重要。[方法/ 过程]采用文献法、德尔菲法、问卷调查法等多种研究方法,首先在明确高校数字资源社会化服务内涵的基础上,通过梳理相关研究文献,开展头脑风暴和专家意见征询等,构建了包括5 个维度、28 种类型的高校数字资源社会化服务体系。然后基于Kano 模型、Better-Worse 指数对高校数字资源服务的用户需求属性进行科学归类,并对归类结果进行了多维分析。[结果/ 结论]针对不同需求属性对用户满意度的影响特征,提出了高校数字资源社会化服务的差异化管理策略。