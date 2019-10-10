[1]赵丽莉 马 可 马民虎.网络黑色产业链负外部影响及其治理研究*[J].情报杂志,2019,(10):96.
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网络黑色产业链负外部影响及其治理研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年10期
- 页码:
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96
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Governance of Network Black Industry Chain
- 作者:
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赵丽莉1 马 可2 马民虎3
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1. 山东科技大学知识产权学院 青岛 266590;2. 360 集团法务部法律研究院 北京 100016;3. 西安交通大学苏州信息安全法律研究中心 苏州 215323
- 关键词:
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黑产产业链; 网络犯罪; 网络治理; 主动防御; 协同共治
- 摘要:
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[目的/ 意义]网络黑色产业(网络黑产)呈现平台化、链条化、多元化、高技术化等特点,负面危害性持续扩张,已成为新型网络犯罪的重要形态,危及国家、社会和个人财产和人身安全,至此,治理网络黑产成为网络空间治理的重点。[方法/ 过程]网络黑产逐利性推动网络黑产技术不断升级、运营模式平台化、损害后果延伸性、侵害对象跨地域性等负外部性冲击已有治理规则,已有法律规范的适用性、技术治理的法律确认、行业自律规则的形成等问题显现。[结果/ 结论]治理网络黑产需要法律治理与技术治理的二元结合,治理理念应从积极预防转向主动防御,前置化网络平台治理功能,细化新型网络犯罪认定标准,协同多层面合作与自律规则确立,强化网络黑产防治意识。
更新日期/Last Update:
1900-01-01