[目的/ 意义]网络黑色产业(网络黑产)呈现平台化、链条化、多元化、高技术化等特点,负面危害性持续扩张,已成为新型网络犯罪的重要形态,危及国家、社会和个人财产和人身安全,至此,治理网络黑产成为网络空间治理的重点。[方法/ 过程]网络黑产逐利性推动网络黑产技术不断升级、运营模式平台化、损害后果延伸性、侵害对象跨地域性等负外部性冲击已有治理规则,已有法律规范的适用性、技术治理的法律确认、行业自律规则的形成等问题显现。[结果/ 结论]治理网络黑产需要法律治理与技术治理的二元结合,治理理念应从积极预防转向主动防御,前置化网络平台治理功能,细化新型网络犯罪认定标准,协同多层面合作与自律规则确立,强化网络黑产防治意识。