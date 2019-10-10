[目的/ 意义]传统国家安全理论与实践框架相对偏颇、失衡,难以解决新时代国家安全实践困境。总体国家安全观的提出,既是对国家安全理论的重大创新,也是对新时代国家安全全方位、系统地、科学地回应。因此,以总体国家安全观分析新时代国家安全实践困境和破解对策是当下之要务。[方法/ 过程]基于总体国家安全观,采取规范研究方法,围绕新时代国家安全的丰富内涵、结构维度和价值指向进行了剖析;并以总体国家安全观中的主要国家安全领域为对象,分析了新时代国家安全中相关重要领域存在的“黑天鹅事件”“灰犀牛事件”、各类“安全陷阱”的挑战及其因由。[结果/ 结论]根据前面的分析以及新时代国家安全工作之需要,提出了国家安全战略、法治体系、风险识别、保障机制、安全能力、教育框架等方面的应对策略。