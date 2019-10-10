[目的/ 意义] 从开源情报的概念及特点入手,探讨开源情报在总体国家安全观视野下的中国国家安全情报中的地位和作用,强化开源情报意识。[方法/ 过程]在国内外有关开源情报研究的基础上,提出从广义和狭义两个方面界定中国国家安全情报的概念,并结合开源情报的概念及特点,进一步论述开源情报是广义的中国国家安全情报的主要组成部分。[结果/ 结论]应高度重视并充分发挥开源情报在中国国家安全情报中的作用,通过加强开源情报工作,推动国家安全情报工作的融合、完善国家安全情报工作体制机制、提升情报分析人员的综合素质。