[目的/ 意义]“9・11”后,为有效应对以恐怖主义为代表的极端非对称威胁,美国对其国家情报体系进行了有史以来最为全面和彻底的改革。研究美国国家情报体系在改革之后所呈现出的主要特点,有助于深化我们对美国国家情报改革的理论认识。[方法/ 过程]采用历史研究和比较分析的方法,系统解析美国以“一体化”为根本原则,从组织机构、战略体系、人才培养、技术应用等方面推出的国家情报改革举措。[结果/ 结论]研究发现,改革后的美国国家情报体系呈现出四大特点:统一的国家情报管理机构、统一的国家情报战略体系、统一的国家情报人才培养标准、统一的国家情报技术应用。实践证明,美国的国家情报改革工作成效显著,能够为我国提供诸多有益的借鉴与参考。