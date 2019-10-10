[1]谢海星.聚焦“一体化”的美国国家情报体系改革*[J].情报杂志,2019,(10):27.
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聚焦“一体化”的美国国家情报体系改革*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年10期
- 页码:
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27
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-10-10
文章信息/Info
- Title:
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The U. S. National Intelligence System Reform Based on thePrinciple of Integration
- 作者:
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谢海星
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战略支援部队信息工程大学 洛阳 471003
- 关键词:
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美国; 国家情报; 情报体系; 情报改革; 情报一体化; 信息共享
- 摘要:
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[目的/ 意义]“9・11”后,为有效应对以恐怖主义为代表的极端非对称威胁,美国对其国家情报体系进行了有史以来最为全面和彻底的改革。研究美国国家情报体系在改革之后所呈现出的主要特点,有助于深化我们对美国国家情报改革的理论认识。[方法/ 过程]采用历史研究和比较分析的方法,系统解析美国以“一体化”为根本原则,从组织机构、战略体系、人才培养、技术应用等方面推出的国家情报改革举措。[结果/ 结论]研究发现,改革后的美国国家情报体系呈现出四大特点:统一的国家情报管理机构、统一的国家情报战略体系、统一的国家情报人才培养标准、统一的国家情报技术应用。实践证明,美国的国家情报改革工作成效显著,能够为我国提供诸多有益的借鉴与参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01