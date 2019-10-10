[1]武 洋 高金虎.试论法国情报政治化问题*[J].情报杂志,2019,(10):32.
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试论法国情报政治化问题*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年10期
- 页码:
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32
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-10-10
文章信息/Info
- Title:
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On French Intelligence Politicization
- 作者:
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武 洋 高金虎
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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情报工作; 情报政治化; 政治斗争; 情报与决策关系; 法国
- 摘要:
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[目的/ 意义]情报政治化对情报工作具有重大的负面影响。法国的情报政治化问题在西方国家中颇具代表性,研究法国情报政治化问题,能够探明情报政治化产生的原因,对改进我国情报工作,克服情报政治化现象,也具有启示作用。[方法/ 过程]归纳法国情报政治化的主要表现及负面影响,探究导致法国情报政治化的内在原因,并对法国克服情报政治化的举措进行评价。[结果/ 结论]法国独特的政治文化环境所导致的政局动荡、党派斗争,以及由此发展出的情报与决策关系和情报文化,是导致法国情报政治化问题的根本原因。法国克服情报政治化的举措并未解决这些问题。因此,法国的情报政治化问题仍将长期存在。
更新日期/Last Update:
1900-01-01