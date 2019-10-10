[目的/ 意义]情报政治化对情报工作具有重大的负面影响。法国的情报政治化问题在西方国家中颇具代表性,研究法国情报政治化问题,能够探明情报政治化产生的原因,对改进我国情报工作,克服情报政治化现象,也具有启示作用。[方法/ 过程]归纳法国情报政治化的主要表现及负面影响,探究导致法国情报政治化的内在原因,并对法国克服情报政治化的举措进行评价。[结果/ 结论]法国独特的政治文化环境所导致的政局动荡、党派斗争,以及由此发展出的情报与决策关系和情报文化,是导致法国情报政治化问题的根本原因。法国克服情报政治化的举措并未解决这些问题。因此,法国的情报政治化问题仍将长期存在。