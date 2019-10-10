[1]吴 超 李益斌.“一带一路”对周边国家涉华舆情的影响研究―――基于聚类分析法[J].情报杂志,2019,(10):119.
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“一带一路”对周边国家涉华舆情的影响研究―――基于聚类分析法()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年10期
- 页码:
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119
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Influence of "The Belt and Road" on the Lyrics of Chinain the Surrounding Countries―――Based on Cluster Analysis
- 作者:
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吴 超1 李益斌2
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1. 中国政法大学 北京 100088;2. 广西大学 南宁 530004
- 关键词:
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“一带一路”; 涉华舆情; 中国周边; 民心相通; 聚类分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]“一带一路”倡议提出之后,中国周边对华舆情出现了新特征,通过分类研究,有助于更好地寻找周边舆情改善的方向,做好民心相通。[ 方法/ 过程] 以部分国家对华舆情指数为分析样本,利用Matalab 软件进行聚类分析,可以将周边舆情分为四类:负面(日本、越南)、较负面(美国、印度)、积极(马来西亚、巴基斯坦)、较积极(俄罗斯、哈萨克斯坦、印尼、澳大利亚、菲律宾和韩国)。[ 结果/ 结论] 影响舆情形成与变化的因素复杂,周边四类国家对“一带一路”的认知不同,也促使该倡议通过各种因素对各类舆情产生不同的影响。同时,“一带一路”也为舆情改善提供了抓手,寻找各类之间的差异与互补,针对不同国家提出既区别又互补的方向性建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01