[目的/ 意义]“一带一路”倡议提出之后,中国周边对华舆情出现了新特征,通过分类研究,有助于更好地寻找周边舆情改善的方向,做好民心相通。[ 方法/ 过程] 以部分国家对华舆情指数为分析样本,利用Matalab 软件进行聚类分析,可以将周边舆情分为四类:负面(日本、越南)、较负面(美国、印度)、积极(马来西亚、巴基斯坦)、较积极(俄罗斯、哈萨克斯坦、印尼、澳大利亚、菲律宾和韩国)。[ 结果/ 结论] 影响舆情形成与变化的因素复杂,周边四类国家对“一带一路”的认知不同,也促使该倡议通过各种因素对各类舆情产生不同的影响。同时,“一带一路”也为舆情改善提供了抓手,寻找各类之间的差异与互补,针对不同国家提出既区别又互补的方向性建议。