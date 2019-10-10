[目的/ 意义] 德国堪称当今世界民主法治国家的典范,其情报监控法制一直是其他国家和地区立法的重要参照。研究德国联邦情报局通讯战略性监控制度的历史发展、基本内容及其争论对于我国推进国家安全法治化建设具有重要参考价值。[方法/ 过程]通过历史分析方法探寻德国联邦情报局通讯战略性监控制度的历史发展,通过规范分析方法研究德国联邦情报局通讯战略性监控制度的基本内容。[结果/ 结论]研究表明,德国2016 年12 月修改《联邦情报局法》将联邦情报局境外通讯战略性监控纳入法制轨道,提升了德国情报监控法治化水平,但德国各界对基于被监控人国籍和所在位置区分的立法、G10 委员会和独立委员会监督通讯战略性监控的实效等问题仍存在着激烈的争论。我国有必要借鉴德国成熟的立法经验,构建跨境通讯战略性监控制度。