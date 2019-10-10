[目的/ 意义]通过知识质量和知识源特征这两个路径来验证问答社区中信息安全突发事件应急知识的传播机制,讨论信息安全突发事件中影响安全应急知识传播的影响因素,为信息安全管理提供新的启示。[方法/ 过程]基于精细加工可能性模型,以知乎为研究平台,用WannaCry“勒索病毒”安全事件作为数据来源,提出安全应急知识传播的中心路径和边缘路径,用零膨胀负二项回归对研究假设进行实证检验。[结果/ 结论] 在中心路径中,安全应急知识深度、安全应急知识时效性以及知识所包含的正向情感作为知识质量都对安全应急知识传播存在正向显著的影响;同时,知识源特征中知识传播者的身份信息完善度和粉丝数都从边缘路径上影响信息安全突发事件应急知识传播。从双路径出发讨论了安全应急知识在传播过程中的影响因素,厘清了安全应急知识传播的机制。