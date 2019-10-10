[1]王 云 刘 敏.军民融合创新发展指标体系的维度与变量*[J].情报杂志,2019,(10):146.
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军民融合创新发展指标体系的维度与变量*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年10期
- 页码:
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146
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Construction of China’s Civil-Military Integrating Innovation andDevelopment Index System
- 作者:
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王 云1 刘 敏2
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1. 西安财经大学陕西省国防科技与经济发展研究中心 西安 710100;2. 西北工业大学人文与经法学院 西安 710072
- 关键词:
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军民融合; 结构方程模型; 德尔菲法; 指标体系
- 摘要:
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[目的/ 意义]军民融合深度发展阶段,定量化研究是大势所趋,定量研究中指标的规范性和数据的客观性尤为重要。[方法/ 过程]运用德尔菲法,构建包括军民融合创新环境、创新主体、创新要素投入和创新产出4 个维度、12 个二级指标和若干三级指标的军民融合创新发展指标体系。建立多重交互结构方程模型,采用西安调研数据,进行实证检验。[结果/ 结论]实证检验结果表明,德尔菲法筛选的所有指标均显著有效。运用该指标体系进行监测,可为客观描述军民融合创新发展现状特点、总结经验、发现不足提供客观数据,为军民融合创新发展研究提供理论支持和决策参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01