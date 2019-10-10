[目的/ 意义]军民融合深度发展阶段,定量化研究是大势所趋,定量研究中指标的规范性和数据的客观性尤为重要。[方法/ 过程]运用德尔菲法,构建包括军民融合创新环境、创新主体、创新要素投入和创新产出4 个维度、12 个二级指标和若干三级指标的军民融合创新发展指标体系。建立多重交互结构方程模型,采用西安调研数据,进行实证检验。[结果/ 结论]实证检验结果表明,德尔菲法筛选的所有指标均显著有效。运用该指标体系进行监测,可为客观描述军民融合创新发展现状特点、总结经验、发现不足提供客观数据,为军民融合创新发展研究提供理论支持和决策参考。