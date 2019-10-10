[目的/ 意义] 从用户信息安全的角度来保障其在社交网络平台的积极性与活跃度,应加强用户隐私保护动机和采纳隐私安全保护行为。[方法/ 过程]以保护动机理论中的威胁评估过程和应对评估过程作为前因变量,考察保护动机对社交网络用户的隐私关注和隐私安全保护行为的影响作用,提出了理论模型和13 条研究假设。通过问卷调研收集了新浪微博的用户数据,采用SPSS 和AMOS 对理论模型进行SEM 分析和中介效应分析来检验相关路径假设。[结果/ 结论]研究表明:社交网络用户对隐私披露所面临风险的威胁评估和应对评估过程正向影响其隐私安全保护行为,用户的隐私关注受到威胁评估的正向影响并对用户的隐私安全保护行为产生直接和中介影响。