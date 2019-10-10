[1]王 秉 吴 超 黄 浪 彭忠益.大数据环境下情报主导的国家矿产资源安全管理:范式与平台*[J].情报杂志,2019,(10):111.
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大数据环境下情报主导的国家矿产资源安全管理:范式与平台*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年10期
- 页码:
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111
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Intelligence-Led National Mineral Resource Safety & Security Managementin the Big Data Environment: Paradigm and Platform
- 作者:
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王 秉1; 2 吴 超1; 2 黄 浪1; 2 彭忠益3
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1. 中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083;2. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083;3. 中南大学公共管理学院 长沙 410083
- 关键词:
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安全大数据; 安全情报; 安全管理; 矿产资源
- 摘要:
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[目的/ 意义]在信息时代,尤其是Intelligence 时代与大数据时代,运用情报和大数据变革和创新国家矿产资源安全管理工作是大势所趋。因此,开展大数据环境下情报主导的国家矿产资源安全管理研究,具有十分重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]从理论层面出发,首先,界定矿产资源安全、矿产资源安全大数据与矿产资源安全情报三个基本概念。其次,建立大数据环境下情报主导的矿产资源安全管理范式。最后,构建国家矿产安全资源大数据云平台的理论框架。[结果/ 结论]大数据环境下情报主导的国家矿产资源安全管理主要包括“数据驱动”与“情报主导”两部分(前者是基础,后者是手段和工具),它的关键基础是矿产资源安全大数据云平台。
更新日期/Last Update:
1900-01-01