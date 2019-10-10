[目的/ 意义]在信息时代,尤其是Intelligence 时代与大数据时代,运用情报和大数据变革和创新国家矿产资源安全管理工作是大势所趋。因此,开展大数据环境下情报主导的国家矿产资源安全管理研究,具有十分重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]从理论层面出发,首先,界定矿产资源安全、矿产资源安全大数据与矿产资源安全情报三个基本概念。其次,建立大数据环境下情报主导的矿产资源安全管理范式。最后,构建国家矿产安全资源大数据云平台的理论框架。[结果/ 结论]大数据环境下情报主导的国家矿产资源安全管理主要包括“数据驱动”与“情报主导”两部分(前者是基础,后者是手段和工具),它的关键基础是矿产资源安全大数据云平台。