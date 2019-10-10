[目的/ 意义]在人工智能的第三次发展浪潮中,中美两国取得的成就最值得关注,比较分析两国政策文本之间的差异对于我国人工智能产业政策未来的发展至关重要。[ 方法/ 过程] 利用2016-2018 年中美两国284 条人工智能产业政策构建数据库,从政策目标、政策工具和政策执行三个维度选择17 个政策变量,运用二元logistic 回归方法比较中美两国人工智能产业政策的差异。[结果/ 结论]研究发现:政策目标的差异主要体现在理论建设、技术运用、引进等三方面;政策工具的差异体现在财政支持、人力资源保障等六方面;政策执行的差异体现在一级机构、法律形式等方面,以期为我国人工智能产业政策未来的制定与完善带来更具参考性和针对性的启示。