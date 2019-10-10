[目的/ 意义]进入深化改革新时代,中国情报学理论与实践研究面临新的机遇与挑战。因此,认真总结中国特色情报学的发展历史及存在问题,有着十分重要的理论意义与现实意义。[方法/ 过程]应用历史追溯和纵向对比分析方法,对建国以来中国特色情报学的兴起、理论与应用研究的历史进行了全面回顾和深入反思。[结果/ 结论]笔者认为中国特色情报学理论与应用研究以及学科建设与西方经典情报学理论体系相比,无论在研究范畴、研究对象和学科发展重点等方面都存在着明显差异。因此,简单照搬经典情报学体系的发展模式,将会出现其理论研究结果与我国社会实践之间严重错位的普遍现象。