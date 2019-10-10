[目的/ 意义]新兴术语识别是新兴技术预见的一项重要工作,专利文献是技术情报的最新来源,被广泛地用于新兴技术预见。专利文献易于使用,但是术语难以挖掘、抽取难度大,存在缺乏术语标签的问题,目前未发现针对专利文献运用命名实体识别(NER)抽取技术术语的研究。[ 方法/ 过程] 该文引入深度迁移学习的思想,利用成熟的公共领域源数据,运用Bi-LSTM(双向长短时记忆) 模型实现跨领域迁移,有效识别技术术语并过滤高频非术语词串,通过聚类对识别术语划分技术类别。[结果/ 结论]以数控系统(CNC)领域专利文献为例,模型有效地将公共领域源数据已有知识迁移到科学领域目标数据,解决了专利文献少标注的问题,识别术语领域相关性强。以此划分的技术类别能为领域技术发展趋势研究提供数据支持。