[1]姜 红 吴玉浩 孙舒榆.技术标准联盟知识生态系统的演化与治理机制研究*[J].情报杂志,2019,(10):191.
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技术标准联盟知识生态系统的演化与治理机制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年10期
- 页码:
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191
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Evolution and Governance Mechanism of KnowledgeEcosystem in Technical Standards Alliance
- 作者:
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姜 红 吴玉浩 孙舒榆
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吉林大学管理学院 长春 130022
- 关键词:
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技术标准联盟; 知识生态系统; 演化机理; 治理机制
- 摘要:
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[目的/ 意义]将知识生态系统运行机制引入技术标准联盟治理中,有助于整合联盟内外部知识流,优化其知识资源配置模式,进而提供技术标准联盟知识生态系统有效治理的新路径。[方法/ 过程]阐述了技术标准联盟知识生态系统的内涵,在明确技术标准联盟知识生态系统的组成要素和特征的基础上,对知识生态位和演化阶段进行探讨,从知识生态链和DICE 模式两个层次分析技术标准联盟知识生态系统的演化机理。[ 结果/ 结论] 技术标准联盟知识生态系统是由知识、知识主体与知识环境联结的有机整体,包括知识分布、知识互动、知识竞争和知识演化四种生态机制;提出了技术标准联盟知识生态系统的治理机制,从而为优化技术标准联盟的知识生态链提供理论依据。
更新日期/Last Update:
1900-01-01