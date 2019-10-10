[目的/ 意义]将知识生态系统运行机制引入技术标准联盟治理中,有助于整合联盟内外部知识流,优化其知识资源配置模式,进而提供技术标准联盟知识生态系统有效治理的新路径。[方法/ 过程]阐述了技术标准联盟知识生态系统的内涵,在明确技术标准联盟知识生态系统的组成要素和特征的基础上,对知识生态位和演化阶段进行探讨,从知识生态链和DICE 模式两个层次分析技术标准联盟知识生态系统的演化机理。[ 结果/ 结论] 技术标准联盟知识生态系统是由知识、知识主体与知识环境联结的有机整体,包括知识分布、知识互动、知识竞争和知识演化四种生态机制;提出了技术标准联盟知识生态系统的治理机制,从而为优化技术标准联盟的知识生态链提供理论依据。