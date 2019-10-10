[目的/ 意义]探讨监管责任这一政府数据开放实践中的重要议题,旨在促进我国政府数据开放平稳、健康和长远发展。[方法/ 过程]在溯源政府数据开放监管责任理论依据和界定政府数据开放监管责任内容的基础上,检视了我国政府履行数据开放监管责任的现实困境,最后指出了政府数据开放监管责任的优化路径。[结果/ 结论]政府承担数据开放监管责任是公共物品理论、委托代理理论和公共选择理论的一致要求。政府在数据开放中的监管责任包括设立数据开放准入标准、保证数据开放高效利用、防控数据开放安全风险和开展数据开放评估问责。我国数据开放中的政府监管责任困境突出表现在监管意识缺乏、责任边界模糊、监管主体单一和问责机制不完善,建议从强化监管法规设计、明晰政府责任边界、探索协同监管模式和构建责任追究机制入手,以优化我国数据开放中的政府监管责任履行。