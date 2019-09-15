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[1]周惠子 张 杰.基于双链量子遗传投影寻踪模型的自媒体网络舆情热度与应对等级研究*[J].情报杂志,2019,(09):126.
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基于双链量子遗传投影寻踪模型的自媒体网络舆情热度与应对等级研究*
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《情报杂志》
[ISSN:
1002-1965
/CN:
61-1167/G3
]
卷:
期数:
2019年09期
页码:
126
栏目:
出版日期:
2019-09-15
文章信息/Info
Title:
Research on the Heat and Coping Level of Public Opinion on Self-Media Networkby Double Chains Quantum Genetic Projection Pursuit Model
作者:
周惠子1 张 杰2
1. 北京交通大学经济管理学院 北京 100044;2. 山东科技大学经济管理学院 青岛 266590
关键词:
自媒体
;
网络舆情热度
;
应对等级
;
投影寻踪模型
摘要:
[目的/ 意义]随着信息技术的进步、移动互联网的发展以及智能手机的普及,自媒体舆情迅速取代传统媒体舆情成为社会舆论场上的主导力量,对社会稳定具有重要的作用。[方法/ 过程] 基于此,该文首先界定了自媒体网络舆情热度的概念,剖析了其影响维度,并总结了其特点;在此基础上,构建了3 级12 个指标的自媒体网络舆情热度等级的评价体系,采用双链量子遗传投影寻踪模型以“江歌刘鑫事件”为例进行了实证研究。[ 结果/ 结论] 研究结果表明,自媒体网络舆情热度受关键因素的影响,能够采用应对等级对热度进行有效分级,这将为自媒体网络舆情的引导、预警和治理工作提供理论依据。
相似文献/References:
[1]张一文,齐佳音,方滨兴,等.
非常规突发事件网络舆情热度评价指标体系构建[J].
情报杂志,2010,(11):71.
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更新日期/Last Update:
1900-01-01