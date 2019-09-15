[目的/ 意义]随着信息技术的进步、移动互联网的发展以及智能手机的普及,自媒体舆情迅速取代传统媒体舆情成为社会舆论场上的主导力量,对社会稳定具有重要的作用。[方法/ 过程] 基于此,该文首先界定了自媒体网络舆情热度的概念,剖析了其影响维度,并总结了其特点;在此基础上,构建了3 级12 个指标的自媒体网络舆情热度等级的评价体系,采用双链量子遗传投影寻踪模型以“江歌刘鑫事件”为例进行了实证研究。[ 结果/ 结论] 研究结果表明,自媒体网络舆情热度受关键因素的影响,能够采用应对等级对热度进行有效分级,这将为自媒体网络舆情的引导、预警和治理工作提供理论依据。