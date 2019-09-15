[1]张孜铭 刘 向 曾培春.知识发现视角下的文献量化:荟萃分析框架*[J].情报杂志,2019,(09):150.
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知识发现视角下的文献量化:荟萃分析框架*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年09期
页码:
150
栏目:
出版日期:
2019-09-15

文章信息/Info

Title:
Document Quantification from the Perspective of Knowledge DiscoveryQuantification-meta-analysis Framework
作者:
张孜铭1 刘 向1 曾培春2
1. 华中师范大学信息管理学院 武汉 430079;2. 华中师范大学经济与工商管理学院 武汉 430079
关键词:
荟萃分析知识发现SQLR数据挖掘TF-IDF
摘要:
[目的/ 意义]针对科研人员对于定量文献综述的需求,解决传统荟萃分析缺乏对具体情境的适应性问题,为历史文献的知识发现提供一种实践性强的应用框架。[方法/ 过程] 通过将荟萃分析与系统量化文献综述方法有机结合,并辅之以数据挖掘相关方法,建立了一种历史文献的量化-荟萃分析框架,并以计划行为理论模型相关文献为实例进行研究。[结果/ 结论]结果发现该框架在定量文献综述方面有诸多优势和广泛的应用场景,可以从不同角度实现知识挖掘与知识发现。
更新日期/Last Update: 1900-01-01