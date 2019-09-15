[目的/ 意义]针对科研人员对于定量文献综述的需求,解决传统荟萃分析缺乏对具体情境的适应性问题,为历史文献的知识发现提供一种实践性强的应用框架。[方法/ 过程] 通过将荟萃分析与系统量化文献综述方法有机结合,并辅之以数据挖掘相关方法,建立了一种历史文献的量化-荟萃分析框架,并以计划行为理论模型相关文献为实例进行研究。[结果/ 结论]结果发现该框架在定量文献综述方面有诸多优势和广泛的应用场景,可以从不同角度实现知识挖掘与知识发现。