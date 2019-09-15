[目的/ 意义]在国家大力倡导建立科学的科研人员评价机制、树立正确用人导向、激励引导科研人员职业发展的大背景下,如何在科研人员评价过程中选择合适的计数方法,不仅能够真实客观的反映科研人员的科研表现,而且有利于形成正确的人才激励机制。[方法/ 过程]选择5 种主要的科研人员评价指标,探究不同计数方法对科研人员排名的影响与差异,在此基础上通过统计检验分析不同计数方法结果之间是否存在相关性,为合理选择计数方法提供依据。[结果/ 结论]篇均被引次数指标受计数方法的影响较小;不同的计数方法侧重评价科研人员的不同方面,科研人员评价过程中计数方法的选择要与评价目的相结合;分数计数方法是一种比较“安全”的计数方法。