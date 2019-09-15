[1]张丽华 田 丹 曲建升.计数方法在科研人员评价过程中的影响研究*[J].情报杂志,2019,(09):171.
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计数方法在科研人员评价过程中的影响研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年09期
- 页码:
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171
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
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The Influence of Counting Method on the Evaluation Process of Scientific Researchers
- 作者:
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张丽华1 田 丹1 曲建升2
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1. 山西财经大学 太原 030006;2. 中国科学院兰州文献情报中心 兰州 730000
- 关键词:
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科学合作; 计数方法; 科研评估; 科研人员排名
- 摘要:
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[目的/ 意义]在国家大力倡导建立科学的科研人员评价机制、树立正确用人导向、激励引导科研人员职业发展的大背景下,如何在科研人员评价过程中选择合适的计数方法,不仅能够真实客观的反映科研人员的科研表现,而且有利于形成正确的人才激励机制。[方法/ 过程]选择5 种主要的科研人员评价指标,探究不同计数方法对科研人员排名的影响与差异,在此基础上通过统计检验分析不同计数方法结果之间是否存在相关性,为合理选择计数方法提供依据。[结果/ 结论]篇均被引次数指标受计数方法的影响较小;不同的计数方法侧重评价科研人员的不同方面,科研人员评价过程中计数方法的选择要与评价目的相结合;分数计数方法是一种比较“安全”的计数方法。
更新日期/Last Update:
1900-01-01