[目的/ 意义]随着国家应急管理部的组建,学界关于“安全”与“应急”之间关系的争论也一度趋热;究竟如何区别两者的关系,该文拟从生产实践、科学研究与专业教育建设的不同领域视角,对之展开分析,从而澄清两者在实务工作中的冲突。[方法/ 过程]基于产、研、学不同领域视角的分析认为,安全与应急密切联系,一脉相承,安全包含应急与灾害应对,应急(管理)是安全的重要组成部分和必不可少的具体手段。但两者也有各自环节的偏重不同,安全偏重日常安全预防和常态基础性建设,保障“不出事”;应急偏重“出事时”的紧急处置与应对,是为了减少损害的安全保障。[结果/ 结论]鉴此,机构实务、学科创建研究与教育方面很难将两者完全截然分开对立,可以在安全科学技术一级学科体系下,单列应急科学技术、灾害科学技术等为二级学科,或并列为一级学科;同时合力组建安全、应急大学等院校,加强人才培养和专家培育;并要考虑总体国家安全观背景下国家安全学学科体系构建同安全科学技术体系的关系,可设安全学学科门类来统帅相关学科。