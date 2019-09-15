[1]吴仁献 谢朝武 谈天然.突发事件政务舆情内部人际传播机制研究*―――以8. 8 九寨沟地震旅游政务微信传播为例[J].情报杂志,2019,(09):118.
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突发事件政务舆情内部人际传播机制研究*―――以8. 8 九寨沟地震旅游政务微信传播为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年09期
- 页码:
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118
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
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Research on Insider Mechanism of Government Public Opinion in Emergencies―A Case Study of the 8. 8 Jiuzhaigou Earthquake Government WeChat
- 作者:
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吴仁献1 谢朝武1; 2; 3 谈天然1
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1. 华侨大学旅游学院 泉州 362021;2. 华侨大学智慧旅游研究所 泉州 362021;3. 中国旅游研究院旅游安全研究基地 泉州 362021
- 关键词:
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8. 8 九寨沟地震; 政务内部舆情; 政务微信; 突发事件
- 摘要:
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[目的/ 意义]当前学界对于政务微博、微信的外部网络舆情研究逐渐增多,但对政务内部舆情的研究则较少。为探究内部舆情和外部舆情的特征差异,总结我国政务舆情内部人际传播的独特规律,为政府在公共危机事件中进行舆情管理提供科学依据和参考。[方法/ 过程]以8. 8 九寨沟地震事件中旅游政府部门内部微信舆情信息为研究对象,利用社会网络分析法,绘制内部人际传播网络关系图,对突发事件中内部人员间信息传播过程以及内部舆情传播特征、规律展开分析。[结果/ 结论]研究发现:a. 此次政务舆情内部人际传播网络具有核心星形结构,整体网络结构紧密,行政压力是其形成的主要动力;b. 突发事件中政务内部舆情表现为较强的“自主性”,关注内容具有一致性,关注点随时间发生整体性转移;c. 政务舆情内部人际信息传播路径短,不同级别部门人员间信息流动方式存在差异,上级对下级和同级部门人员间信息流动中情绪表达明显。
更新日期/Last Update:
1900-01-01