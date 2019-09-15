[目的/ 意义]当前学界对于政务微博、微信的外部网络舆情研究逐渐增多,但对政务内部舆情的研究则较少。为探究内部舆情和外部舆情的特征差异,总结我国政务舆情内部人际传播的独特规律,为政府在公共危机事件中进行舆情管理提供科学依据和参考。[方法/ 过程]以8. 8 九寨沟地震事件中旅游政府部门内部微信舆情信息为研究对象,利用社会网络分析法,绘制内部人际传播网络关系图,对突发事件中内部人员间信息传播过程以及内部舆情传播特征、规律展开分析。[结果/ 结论]研究发现:a. 此次政务舆情内部人际传播网络具有核心星形结构,整体网络结构紧密,行政压力是其形成的主要动力;b. 突发事件中政务内部舆情表现为较强的“自主性”,关注内容具有一致性,关注点随时间发生整体性转移;c. 政务舆情内部人际信息传播路径短,不同级别部门人员间信息流动方式存在差异,上级对下级和同级部门人员间信息流动中情绪表达明显。