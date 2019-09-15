[目的/ 意义]随着产业跨界融合的推进,跨产业创新合作成为新趋势。在不熟悉跨界企业研发动态的情况下,如何科学有效地寻找跨产业的研发合作伙伴成为企业关注的重点问题。[方法/ 过程]利用多源数据信息识别了企业跨产业的潜在研发合作候选伙伴,从技术能力、合作能力和市场能力三方面构建了企业跨产业研发合作伙伴选择模型,并基于熵权Topsis 法进行优化从而选择出最优研发合作伙伴。[ 结果/ 结论] 最后以无人机领域A 企业需求为例进行实证研究,验证了模型的有效性,为企业跨产业寻找研发合作伙伴提供方法支撑。