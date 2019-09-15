[目的/ 意义]关于论文作者数与被引频次的关系研究,学术界得出的研究结论大相径庭,有必要继续进行探索。[方法/ 过程]以《图书情报工作》2015 年发表的论文为例,综合采用独立样本t 检验、回归分析、分位数回归研究了作者数与被引频次的关系。[结果/ 结论]单作者论文与多作者论文的平均被引频次没有显著差异;作者数虽然与被引频次正相关,但由于拟合优度太低,所以作者数对被引频次几乎没有影响;作者数与被引频次之间并不存在非线性关系;对于低被引频次的论文而言,作者数对被引频次的弹性更大,由于拟合优度太低,这种规律的体现并不显著;建议学术期刊影响力评价中取消平均作者数指标;该文提供了一种研究作者数与被引频次关系的系统研究范式。