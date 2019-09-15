[1]王黎明 张啸岳 俞立平.论文作者数与被引频次关系的再思考*[J].情报杂志,2019,(09):166.
点击复制
论文作者数与被引频次关系的再思考*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年09期
- 页码:
-
166
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
-
Re-recognition of the Relationship between the Number of Authorsand the Citation Frequency
- 作者:
-
王黎明1; 2 张啸岳3 俞立平4
-
1. 浙江工商大学杭州商学院 杭州 310018;2. 中国社会科学院研究生院 北京 102488;3. 西北师范大学经济学院 兰州 730070;4. 浙江工商大学统计与数学学院 杭州 310018
- 关键词:
-
论文作者数; 被引频次; 分位数回归; 独立样本t 检验; 期刊评价
- 摘要:
-
[目的/ 意义]关于论文作者数与被引频次的关系研究,学术界得出的研究结论大相径庭,有必要继续进行探索。[方法/ 过程]以《图书情报工作》2015 年发表的论文为例,综合采用独立样本t 检验、回归分析、分位数回归研究了作者数与被引频次的关系。[结果/ 结论]单作者论文与多作者论文的平均被引频次没有显著差异;作者数虽然与被引频次正相关,但由于拟合优度太低,所以作者数对被引频次几乎没有影响;作者数与被引频次之间并不存在非线性关系;对于低被引频次的论文而言,作者数对被引频次的弹性更大,由于拟合优度太低,这种规律的体现并不显著;建议学术期刊影响力评价中取消平均作者数指标;该文提供了一种研究作者数与被引频次关系的系统研究范式。
更新日期/Last Update:
1900-01-01