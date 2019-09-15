[目的/ 意义]政策工具是政府治理的手段和途径,考察政策工具的使用结构是理解、评估和改善我国政府在网络媒体治理方面行为的切入点。[方法/ 过程]以95 份网络媒体国家政策文件为研究对象,采用内容分析法,通过构建分析框架、划定分析单元、内容编码归类和统计分析等步骤,从基本政策工具和政策目标价值两个维度对我国网络媒体政策进行统计分析。[结果/ 结论]研究表明,我国网络媒体政策工具使用存在明显的不均衡特征,强制型政策工具使用过溢,调节型工具结构不合理,自愿型和社会型政策工具运用不足,政策工具演变整体上呈现由单一、失衡向多元、均衡的发展态势。同时,从政策目标价值维度来看,政策工具存在差异化选择特征,以维护信息安全和强化网络媒体准入管理目标为主,对媒体融合与推进产业发展的扶持力度不够。在此基础上,提出政府在政策实施和政策工具应用上的对策和建议。