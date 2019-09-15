[目的/ 意义]新兴的情报学研究在我国呈现出百家争鸣、百花齐放的格局,不仅门类众多,而且发展状况各异。为求同存异、共迎挑战、强化协作、“抱团取暖”,研究从学科发展理念与发展路径上对中国情报学学科群的未来融合发展提出思考与建议。[方法/ 过程]基于学科建设与管理的视角,在宏观分析把握军事情报学学科现状与发展水平的基础上,进而对军事情报学的主要学科特性作出揭示。[结果/ 结论]研究认为我国情报学的融合发展应该在正本清源、分门别类、领先引领等方面下功夫,从而构建一个普遍认可、超越国界、反映现实常态、适应信息时代的情报学知识体系。