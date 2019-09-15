[目的/ 意义] 公共危机事件爆发后极易引发网络群体极化现象,造成严重的不良影响,甚至影响社会和谐稳定发展。因此对风险识别监控并有效预警的研究具有重要的理论及实践意义。[ 方法/ 过程] 基于OCS-EGM 模型提出了一种集识别、监控、预测、评级、治理于一体,覆盖网络集群行为在孕育后的形成、发展、消亡各个阶段的监测及预警模型设想,并利用Python 和历史数据进行模拟实现与实例研究。[ 结果/ 结论] 结果表明,该体系在适用性、可扩展性、体系化等诸多方面具有一定优势,有很高的应用前景。