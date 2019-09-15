[1]祁 凯 彭 程.基于OCS-EGM 模型的网络集群行为监测及预警体系研究*[J].情报杂志,2019,(09):134.
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基于OCS-EGM 模型的网络集群行为监测及预警体系研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年09期
- 页码:
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134
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
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Research on Network Cluster Behavior Monitoring and PublicOpinion Alert System Based on OCS-EGM Model
- 作者:
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祁 凯 彭 程
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哈尔滨师范大学管理学院 哈尔滨 150025
- 关键词:
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网络集群; 舆情预警; OCS-EGM; 灰色预测
- 摘要:
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[目的/ 意义] 公共危机事件爆发后极易引发网络群体极化现象,造成严重的不良影响,甚至影响社会和谐稳定发展。因此对风险识别监控并有效预警的研究具有重要的理论及实践意义。[ 方法/ 过程] 基于OCS-EGM 模型提出了一种集识别、监控、预测、评级、治理于一体,覆盖网络集群行为在孕育后的形成、发展、消亡各个阶段的监测及预警模型设想,并利用Python 和历史数据进行模拟实现与实例研究。[ 结果/ 结论] 结果表明,该体系在适用性、可扩展性、体系化等诸多方面具有一定优势,有很高的应用前景。
更新日期/Last Update:
1900-01-01