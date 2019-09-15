[目的/ 意义] 大型体育赛事作为一个国家或地区范围内具有一定规模和影响的综合性社会活动,其本身的准备过程、参与方式和社会影响都与这个国家或地区的社会治安息息相关。[方法/ 过程]面对大型体育赛事所遭受的恐怖主义、极端主义和一般违法犯罪威胁,我们不仅要通过一般的社会治安防控体系和情报机制进行预防和控制,还需要认识到大型体育赛事治安防控对情报机制的特殊需求,并对大型体育赛事治安防控中的情报机制的运行现状进行剖析。[结果/ 结论]通过强化情报主导防控的理念,加强情报的搜集和分析、处理能力,完善和提高情报的决策转化机制和效率等方式来优化情报运行机制、增强大型体育赛事的治安防控效果。