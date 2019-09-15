[1]潘瑞成 李 斌.大型体育赛事的治安防控威胁与情报机制研究*[J].情报杂志,2019,(09):62.
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大型体育赛事的治安防控威胁与情报机制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年09期
- 页码:
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62
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
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Research on Public Security Threat Prevention and Intelligence Mechanismof Large-scale Sports Events
- 作者:
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潘瑞成1 李 斌2
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1. 西北政法大学体育部 西安 710063; 2. 西北政法大学反恐怖主义法学院 西安 710063
- 关键词:
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大型体育赛事; 治安防控; 情报机制; 情报意识; 情报搜集
- 摘要:
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[目的/ 意义] 大型体育赛事作为一个国家或地区范围内具有一定规模和影响的综合性社会活动,其本身的准备过程、参与方式和社会影响都与这个国家或地区的社会治安息息相关。[方法/ 过程]面对大型体育赛事所遭受的恐怖主义、极端主义和一般违法犯罪威胁,我们不仅要通过一般的社会治安防控体系和情报机制进行预防和控制,还需要认识到大型体育赛事治安防控对情报机制的特殊需求,并对大型体育赛事治安防控中的情报机制的运行现状进行剖析。[结果/ 结论]通过强化情报主导防控的理念,加强情报的搜集和分析、处理能力,完善和提高情报的决策转化机制和效率等方式来优化情报运行机制、增强大型体育赛事的治安防控效果。
更新日期/Last Update:
1900-01-01