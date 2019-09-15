[目的/ 意义]通过分析网络新闻跟帖评论者的情感态度,揭示其对话语事件的立场,进而挖掘背后隐藏的社会权力和意识形态。在中美贸易摩擦不断的背景下,揭示美国民众对中美贸易关系的认知、态度和立场。[ 方法/ 过程]以批评话语分析为理论框架,通过对《华盛顿邮报》进博会报道的跟帖评论进行内容统计和文本分析,从评论类型、评论长度、主题分布三个宏观角度探讨评论的情感倾向和态度,从话语策略的微观角度研究美国大众对中美贸易关系的话语认知和话语建构。[结果/ 结论]总结美国民众对中美贸易关系建构的认知形象,不同声音背后反映出对中国崛起的担忧。