[目的/ 意义] 涉军网络舆情态势趋向是军队建设与发展的重要基础和保障,治理路径探析符合军队安全的范畴,是对军队治理体系和治理能力的集中体现。[方法/ 过程]以新媒体时期涉军网络舆情面临的机遇与挑战为切入点,运用案例研究的方法,以“老虎团涉嫌猥亵幼童”事件为例,分别从舆情爆发期、转折期和消退期三个阶段进行舆情回顾。[结果/ 结论]结合此事件凸显涉军舆情的“三类矛盾”属性具体分析舆情治理困境生成的原因,为网络涉军治理工作在今后的优化方向作出一个清晰的定位。提出优化网络涉军治理路径的几点思考。