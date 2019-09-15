[1]马溯川 张法明.新媒体时期涉军网络舆情态势趋向及治理路径*―――以“ 老虎团涉嫌猥亵幼童”事件为例[J].情报杂志,2019,(09):99.
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新媒体时期涉军网络舆情态势趋向及治理路径*―――以“ 老虎团涉嫌猥亵幼童”事件为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年09期
- 页码:
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99
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
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A Probe into the Trend of Military-related Public Opinion and Its GovernanceApproach in New Media Age
- 作者:
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马溯川1; 2 张法明2
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1. 西安交通大学人文学院 西安 710086;2. 武警工程大学 西安 710086
- 关键词:
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新媒体; 涉军网络舆情; 治理路径
- 摘要:
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[目的/ 意义] 涉军网络舆情态势趋向是军队建设与发展的重要基础和保障,治理路径探析符合军队安全的范畴,是对军队治理体系和治理能力的集中体现。[方法/ 过程]以新媒体时期涉军网络舆情面临的机遇与挑战为切入点,运用案例研究的方法,以“老虎团涉嫌猥亵幼童”事件为例,分别从舆情爆发期、转折期和消退期三个阶段进行舆情回顾。[结果/ 结论]结合此事件凸显涉军舆情的“三类矛盾”属性具体分析舆情治理困境生成的原因,为网络涉军治理工作在今后的优化方向作出一个清晰的定位。提出优化网络涉军治理路径的几点思考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01