[1]梁国强 侯海燕 黄 福 孔祥杰 胡志刚.“ 革命性论文”学科扩散的早期识别及影响因素分析:以诺奖论文为例*[J].情报杂志,2019,(09):142.
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“ 革命性论文”学科扩散的早期识别及影响因素分析:以诺奖论文为例*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年09期
- 页码:
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142
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
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Early Identification and Influential Factors of Disruptive Papers:Take Nobel Prize Articles as Example
- 作者:
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梁国强1; 2 侯海燕1 黄 福1 孔祥杰2; 3 胡志刚1
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1. 大连理工大学科学学与科学技术管理研究所暨WISE 实验室 大连 116023;2. 印第安纳大学伯明顿分校信息、工程与计算学院 伯明顿 47408;3. 大连理工大学软件学院 大连 116024
- 关键词:
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诺奖论文; 革命性论文; 学科扩散; 学科交叉; 跨学科
- 摘要:
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[目的/ 意义]革命性论文能够打破某一领域研究现状,促进研究范式的转移。有学者认为革命性论文超出了当前人们的认知范畴,需要经过较长时间才能被认可,并建议基于文献计量学指标的科研评价从更长时间窗口考察论文。这有利于对论文的革命性做出客观、科学的评价,却不利于追踪研究前沿和及时评价研究人员的工作。[方法/ 过程]以诺奖论文为例,对革命性论文学科扩散的早期特征与影响因素进行了研究,采用学科组合系数对1900-2017 年生物医学领域的诺奖论文(革命性论文)与非诺奖论文(常规论文)进行比较,分析了两组论文发表后5 年内的学科组合系数大小,并从团队规模、参考文献量、参考文献新旧三个方面对该系数的影响因素进行了分析。[结果/ 结论]研究发现:70%以上的革命性论文自发表后第2 年其学科组合系数高于常规论文,这对追踪研究前沿、制定政府资助政策以及研究人员的评价具有重要启示。团队规模和参考文献量是影响该系数的因素,有待进一步探讨。
更新日期/Last Update:
1900-01-01