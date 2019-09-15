[目的/ 意义]革命性论文能够打破某一领域研究现状,促进研究范式的转移。有学者认为革命性论文超出了当前人们的认知范畴,需要经过较长时间才能被认可,并建议基于文献计量学指标的科研评价从更长时间窗口考察论文。这有利于对论文的革命性做出客观、科学的评价,却不利于追踪研究前沿和及时评价研究人员的工作。[方法/ 过程]以诺奖论文为例,对革命性论文学科扩散的早期特征与影响因素进行了研究,采用学科组合系数对1900-2017 年生物医学领域的诺奖论文(革命性论文)与非诺奖论文(常规论文)进行比较,分析了两组论文发表后5 年内的学科组合系数大小,并从团队规模、参考文献量、参考文献新旧三个方面对该系数的影响因素进行了分析。[结果/ 结论]研究发现:70%以上的革命性论文自发表后第2 年其学科组合系数高于常规论文,这对追踪研究前沿、制定政府资助政策以及研究人员的评价具有重要启示。团队规模和参考文献量是影响该系数的因素,有待进一步探讨。