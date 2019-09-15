[1]李 志 刘 倩.智库研究的进展及提升路径研究―――基于24 个以智库为主题的国家社科基金课题数据[J].情报杂志,2019,(09):78.
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智库研究的进展及提升路径研究―――基于24 个以智库为主题的国家社科基金课题数据()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年09期
- 页码:
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78
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
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Progress and Improvement Path of Think Tank Research: A Study Based on24 National Social Science Fund Think Tank Projects
- 作者:
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李 志 刘 倩
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重庆大学公共管理学院 重庆 400044
- 关键词:
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智库; 文献分析法; 智库研究; 国家社科基金
- 摘要:
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[目的/ 意义]国家社科基金资助的智库项目是智库研究的方向标和重要场域。系统梳理国家社科基金智库主题的立项数据,有利于充分把握我国智库研究的最高水平和最新动态。[方法/ 过程] 以24 个智库主题的国家社科基金项目为样本,从立项数据、项目成果、立项人履历三个维度制定衡量其研究进展的指标体系并展开分析。[ 结果/ 结论]研究发现国家社会科学基金立项指南对智库研究的引导性不强,立项主题滞后于国家战略、立项成果影响力明显不足、立项专家缺乏对智库的持续性研究,未来以智库为主题的项目研究需要以解决上述问题为目标进行提升。
更新日期/Last Update:
1900-01-01