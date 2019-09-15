[目的/ 意义]国家社科基金资助的智库项目是智库研究的方向标和重要场域。系统梳理国家社科基金智库主题的立项数据,有利于充分把握我国智库研究的最高水平和最新动态。[方法/ 过程] 以24 个智库主题的国家社科基金项目为样本,从立项数据、项目成果、立项人履历三个维度制定衡量其研究进展的指标体系并展开分析。[ 结果/ 结论]研究发现国家社会科学基金立项指南对智库研究的引导性不强,立项主题滞后于国家战略、立项成果影响力明显不足、立项专家缺乏对智库的持续性研究,未来以智库为主题的项目研究需要以解决上述问题为目标进行提升。