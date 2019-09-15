[1]李云飞 宋 歌.指数创新的扩散与再创新研究[J].情报杂志,2019,(09):158.
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指数创新的扩散与再创新研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年09期
- 页码:
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158
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
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The Diffusion and Re-innovation of Index
- 作者:
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李云飞1 宋 歌1; 2
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1. 东南大学经济管理学院 南京 211189;2. 东南大学图书馆 南京 210096
- 关键词:
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创新扩散; 再创新; 知识扩散; h 指数; 扩散过程
- 摘要:
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[目的/ 意义]学术创新包括理论创新、方法创新等多种类型,本文旨在研究指数创新这一类型,总结指数创新的扩散与再创新特征。[方法/ 过程]以h 指数为研究案例,采用创新扩散理论、主路径分析和引文网络分析等方法,从h 指数的扩散阶段、扩散主路径及脉络、衍生指数再创新、学科领域及扩散网络等方面分析了h 指数的扩散与再创新过程的主要特征。[结果/ 结论]h 指数再创新阶段历时短,且不同阶段存在不同的再创新驱动力;扩散广度大;学科之间的扩散结构为以多学科为中心的辐射状,中心学科分为创新源头学科、创新输入-输出型学科和创新输出型学科,中心与边缘学科之间存在单向或双向扩散;衍生指数为主要再创新形式;医学相关学科为最主要应用创新领域。
更新日期/Last Update:
1900-01-01