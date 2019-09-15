[目的/ 意义]学术创新包括理论创新、方法创新等多种类型,本文旨在研究指数创新这一类型,总结指数创新的扩散与再创新特征。[方法/ 过程]以h 指数为研究案例,采用创新扩散理论、主路径分析和引文网络分析等方法,从h 指数的扩散阶段、扩散主路径及脉络、衍生指数再创新、学科领域及扩散网络等方面分析了h 指数的扩散与再创新过程的主要特征。[结果/ 结论]h 指数再创新阶段历时短,且不同阶段存在不同的再创新驱动力;扩散广度大;学科之间的扩散结构为以多学科为中心的辐射状,中心学科分为创新源头学科、创新输入-输出型学科和创新输出型学科,中心与边缘学科之间存在单向或双向扩散;衍生指数为主要再创新形式;医学相关学科为最主要应用创新领域。