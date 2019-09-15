[目的/ 意义]中国与俄罗斯相互在对方国家注册的发明专利体现着双方在对方技术市场中已经具备或正在争取具备的竞争力,通过对比分析双方专利所揭示的两国技术市场竞争态势信息,将为科技管理部门进行产业布局提供依据,为科技创新机构选择研发方向提供参考。[方法/ 过程] 以对比分析为基本方法,阐释双方在对方国家市场中的技术格局及行业优势;以引文分析为辅助方法,通过挖掘引用信息和被引用信息,解析双方专利各自依赖的技术基础和各自被嵌入的技术价值链条。[结果/ 结论]对比描述了两国进入对方国家技术市场的历史沿革和核心竞争力分布,借助引文洞察了双方专利的过往技术基础和未来挑战目标。